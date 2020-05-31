對於蔣經國日記提到章亞若所生的「孝嚴、孝慈」，不是他的骨肉。對此，黃清龍認為蔣的日記可能說謊。歷史學者王丰也認為，蔣家信基督教，無論從宗教、法律、和當年的政治環境來看，都不容許蔣經國有非婚生子女，因此他在日記中確實有可能隱瞞一些真相。

蔣孝嚴與蔣孝慈是1942年3月，在中國抗日戰爭期間由章亞若在桂林所生的孿生子，當時蔣經國已與蔣方良結婚，兩兄弟隨母姓「章」，但與蔣經國其他兒女同屬「孝」字輩，被認為是蔣經國的私生子，章亞若同年8月被謀殺，由章亞若弟弟撫養，直到2005年才改回真正的生父母。

不過存放於美國胡佛檔案館的蔣經國日記日前首次曝光，親往翻閱的資深媒體人黃清龍指出，蔣經國在日記提到，章亞若所生的雙胞胎男孩不是他的骨肉，而是他的老友王繼春所出。黃清龍質疑蔣經國有可能在日記中說謊。

王丰也認為，日記只能作為參考，並不能視為標準答案，也非百分之百可以拿來洞悉政治人物的內心世界，更何況蔣經國和蔣緯國的日記是蔣介石規定要寫，而且三不五時都要拿給他看，所以蔣經國很多事情都不能在日記裡講。

王丰舉例，蔣經國有次在專門招待美軍的勵志社招待所喝醉酒，與一名美國記者發生衝突，被打得很慘，但他不敢寫在日記裡，只敢去跟弟弟蔣緯國抱怨「老美很壞」。由此印證，蔣經國真正的秘密未必會寫出來，何況是非婚生小孩這種事，更不會寫在日記裡。

外界質疑蔣經國未說實話的原因是否與「儲君間的爭權」有關？但王丰認為，權力還是小事，真正怕的是出大事。

一來是宗教原因，老蔣是基督徒，基督教的教義是一夫一妻，不容許有非婚生子女，宋美齡的要求又更嚴格，二來是法律原因，1930年南京國民政府公布民法親屬篇明訂一夫一妻制，蔣經國更不能違法。

更重要的是政治因素，蔣經國是當時中國領導人蔣介石的兒子，在眾目睽睽之下擁有非婚生子女，不像現在被爆料一下就沒事，而是千夫所指，甚至攸關政局，因此王丰認為，就算他有非婚生子女也必須要「暗崁」。

(中時 )