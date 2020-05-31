作為接班的書業第二代，吳旻潔看著誠品敦南店在父親吳清友的打造下誕生，如今也以董事長的身份，看著這間創始老店即將熄燈。日前在宣布新24小時書店的記者會上，她坦言，「我最近不太敢來敦南，可能是近鄉情卻，知道每一天都在倒數，知道它將會不見。」

這次真的要道別了，吳旻潔31日在記者會中表示，「這是一個收藏了我所有的喜怒哀樂和年少輕狂的地方。」她在凌晨時聽了作家詹宏志的講座，逛了最後一圈書店，買了最後一本書，在櫃檯前最後一次結帳，「我由衷感謝，是芸芸眾生，成就敦南誠品。」

吳旻潔稱父親為「吳先生」或「老闆」，她曾在紀錄片《夢想騎士的誠品之旅》中回憶，小時候對於誠品敦南店只覺得得意，因為父親開了一家連她的老師都會來逛的書店，「以前小時候第一次到書店，父親說是他開的，我很開心的問，可以拿想看的書嗎？他先說要用借的，又改口說要用買的。我問說：那可以五折或四折嗎？他說：員工八折。」

然而即使在出版業的黃金年代，開書店仍然是辛苦的，甚至曾經需要借錢來還利息。吳旻潔回憶，她大學時日子過得渾渾噩噩，渾然不知她的父親、未來的老闆正在變賣家產燒錢，為了維繫理想中的誠品。

吳旻潔決定加入誠品工作，也是在誠品敦南店。她曾在記者會中表示，某天與父親逛完書店後去喝咖啡，內心已經決定出國讀書，想離開父親的掌握，「但在咖啡廳跟他聊的時候，他有點惆悵，感覺思緒很遙遠。」

吳旻潔表示，她加入書店工作後才知道，2002、2003年其實是吳清友經營誠品壓力最大的幾年，但女兒想出國唸書，他卻沒問要念什麼就直接同意了，還要她「多玩、多旅行、多花錢」。

兩人在咖啡廳，吳旻潔突然隨口問起父親公司最近如何？吳清友只說：「一樣。」吳旻潔再問：「那我去你公司試一下好不好？」吳清友也只回應：「隨妳。」就這樣定案，父親變成老闆，吳旻潔自英國留學畢業回台後，在2004年加入誠品工作至今。

(中時 )