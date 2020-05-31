美國明尼蘇達州日前發生一起警察殺人案，一名非裔黑人佛洛伊德（GeorgeFloyd）遭白人警察壓頸5分多鐘致死，引起全美公憤，各地示威活動不斷竄起，激烈份子開始搶劫、放火燒屋，要求政府正視美國長年種族歧視以及警察執法過當的問題，而這名暴力執法的白人警察紹文（Derek Chauvin）事發後遭到拘捕，而這名白人警察也遭到網友肉搜，且還被發現他其實是川普的支持者。

這名白人警察紹文（Derek Chauvin）被網友肉搜出一張照片，照片中的他穿著紅色T-shirt，上面寫著「警察！支持川普！」，一群人氣勢高而的樣子，似乎是在為川普歡呼，且當時美國總統川普也正站在台上。

（圖／翻攝推特）

在推特上PO出這張照片的網友也在文末再次強調，「並非所有支持川普的人都有種族歧視，但很多有種族歧視的人都是川普的支持者。」

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(中時電子報)