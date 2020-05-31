罷韓團體發動「三山666罷韓演習」鳳山場，今天從高雄鳳山行政中心前，走到鳳山衛武營廣場。主辦單位統計，現場人數破2萬人。有網友看到空拍場景不禁驚呆喊：X！人還滿多的。不過也有網友酸說，「幾個是高雄人？呵呵」甚至有人說，「有很多人嗎...反串？」

罷韓團體「三山666罷韓演習」鳳山場，逾萬名支持者舉起超過100公尺的巨型「超級民主黃絲帶」，同時不斷高喊口號，從鳳山區光復路的鳳山行政中心，走到衛武營國家文化藝術中心戶外劇場前草地。傍晚6點6分高喊「6月6日，出來投票；堅定罷韓，非韓不投」。

尹立致詞表示，從去年6月至今年6月這一年，如果沒有在座的高雄人支持，他們可能無法走到今日。6月6日禮拜六，再6天，我們會堅定投下屬於高雄人歷史的這一票。

PTT網友發文表示，最後一場在衛武營，想說無聊過來晃晃，以為人不多，沒想到人氣爆棚，不輸選舉造勢，看到不少爸媽帶小孩出來。

其他網友回應表示，「高雄人！你們真的要想清楚！」、「1450還加班？太血汗了。」、「罷免失敗，真的要被笑。」、「老實說還蠻猛Der，這麼熱還這麼多人。」、「今天高雄超悶熱。」、「要57萬選票贊成 沒個5萬造勢都算失敗。」、「這時候就不會有防疫破口的問題？」、「黃絲帶底下都沒有人，哼哼..」、「遮羞布下面都是人。」

(中時電子報)