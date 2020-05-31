45歲河莉秀有「韓國最美變性女星」之稱，高挑火辣身材加上甜美臉蛋，幾乎看不出以前是男兒身，近日她上節目聊到與父親的感情，坦言兩人其實關係不好，就連她動變性手術，爸爸都是5年後才知情。

河莉秀近日上節目《Love on the Air》揭露心酸童年，稱從小就喜歡別人稱讚她漂亮，也常和女生玩一起，卻也因為性向問題和父親鬧僵，父親明顯偏愛會讀書的姐姐，甚至當著別人面前酸：「當初就說不要生下來，你看生下來才變成這樣。」讓河莉秀相當受傷。

河莉秀2006年為代言來台。（資料照／張兆輝攝）

河莉秀坦言長大後跟父親就沒交流，「我沒有告訴父親我做變性手術，我在1995年接受手術，他5年後才知道。」雖然童年很受傷，但所幸後來遇到很照顧她的高中老師，對方在某次學校安全檢查時，發現她帶化妝品卻假裝沒看到，「這是一個獲得自尊心的機會，成為我生活中的動力」，讓河莉秀很是感謝，而現在她也已經走出家庭創傷，「在某個瞬間，看著爸爸那個曾經讓我很害怕的背影，突然變得很渺小，我選擇原諒不再恨他。」

(中時電子報)