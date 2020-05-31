林宥穎敲出本季首轟!2分砲幫助富邦悍將增添保險分

富邦悍將捕手林宥穎近況不佳，打擊率低至僅不到2成，不過今日對上中信兄弟後援投手蔡齊哲，敲出本季首轟，不僅助球隊將分差擴大，同時也助悍將連續15場次開轟，而林宥穎開轟後與先發洋投索沙相擁，賽後索沙說替搭檔投捕林宥穎感到相當欣慰。

林宥穎自開季以來遲遲找不到手感，他嘗試許多方式微調打擊，今日對上蔡齊哲一棒敲出本季首轟，「我知道自己狀況不好，延長春訓的關係，加上去年有效攻擊的動作和感覺，今年都找不到了，花很多時間在訓練，但都沒有很大效果，教練團希望做改變，因此有微調。」

7局下半一、二壘有人時輪到林宥穎打擊，他表示當時只希望不要造成雙殺，「後面是胡金龍，沒有推進沒關係，留給他做攻擊，他狀況比我好，只想把球打高。」即使隨後王正棠遭牽制出局也沒有改變攻擊想法，「前幾次三振都打到壞球，可能運氣也很好吧，打到就知道有機會出去。」

敲出全壘打後索沙與林宥穎緊緊相擁，索沙賽後表示，「替宥穎感到欣慰，他的工作是在本壘板引導我，不管他敲安打或全壘打，我都替他感到開心！」

富邦悍將林宥穎敲出本季首轟。（陳怡誠攝）

富邦悍將先發洋投索沙。（陳怡誠攝）

(中時 )