台北市長柯文哲。（資料照片）

台北市長柯文哲日前在臉書批評，「法律是用來遵守的，不是拿來參考的」，也暗指人民難以信任司法。羅智強對柯文哲的看法也讚同，並且表示，為了罷韓可以假裝沒看到扭曲賄選標準，這種正義很可笑！

台北市長柯文哲日前在臉書寫道，人往往會用自己當座標，來衡量這個世界，或用自己的立場做判斷，容易產生偏頗或誤差。而這個誤差，平常人或許可以容許，但法律不行。

柯文哲批評，如果連國家的法務部次長都能說出：「30元是法務部歷年查察賄選的一定標準，不是絕對標準」難怪人民要問，這個標準由誰決定？難怪人民難以信任司法。他也強調，法律是用來遵守的，不是拿來參考的！

國民黨台北市議員羅智強對此也加以贊同，他說罷不罷韓是高雄市民的權利，但為罷韓可以假裝沒看到民進黨扭曲司法、扭曲賄選標準，而去護航罷韓團體的不法行為，還能以正義自居，這種正義很可笑！

按30元賄選認定標準，是由已故的民進黨籍前法務部長陳定南在任內，為革除敗壞選風所訂定，作為啟動賄選查察金額參考，也成為各界認定的賄選門檻。

(中時電子報)