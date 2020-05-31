日前北京人大表決通過「港版國安法」，成龍也率領2605名藝人連署力挺，不過名單中驚見藝人徐熙媛（大S）名字，但她事後否認，並表示是「同名同姓」，不過台師大教授范世平卻不領情，痛批她連劉樂妍都不如，「把台灣人當塑膠在耍？」

大S名字出現在力挺「港版國安法」的連署中，她回應是「同名同姓」，目前她在全心準備女兒的升學事宜，沒有收到參與任何連署的邀請或通知，不過范世平也提出疑惑「可否找出香港文化演藝界的『徐熙媛』？如果沒有，那大S是在鬼扯，把台灣人當塑膠在耍？如果真的是她就大膽承認吧！這比劉樂妍還不如，人家至少敢作敢當的公開舔共。」

范世平更表示，如果成龍沒經過大S同意，就刊登她支持「港版國安法」，她應批評成龍偽造文書，為何沒此動作？大S好閨密范瑋琪之前因陷入口罩風波，飆罵蘇貞昌「狗官」被譙翻，至今仍難翻身，范世平也說：「只能說這些『S幫』的政治素質實在不達標。只是妳不想碰政治，政治會主動找到妳。」

(中時電子報)