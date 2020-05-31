美國明尼蘇達州最大城明尼阿波利斯，成了混亂的爭議之城，大量市民上街抗議警察的過度執法，警察因職責所在也必須鎮暴，用起橡膠子彈試圖驅散民眾。星期六晚上8點宵禁後不久，路透社電視的兩名攝影師也被橡膠子彈打中並受傷，當時警察試圖驅散該市西南約500名抗議者。

路透社報導，當時警察發射了多發橡皮子彈和催淚瓦斯，試圖驅散人群，攝影師查威茲（Julio-Cesar Chavez）拍攝的影片顯示，一名警察直接向他瞄準並開槍。

查威茲說：「我正在拍攝的一名警察轉過身，而他立即把步槍對準了我。」

幾分鐘後，查威茲和他的另一名同事-路透社安全顧問蘇沃德（Rodney Seward）在附近加油站找掩護時，又被橡皮子彈擊中。蘇沃德當時大喊：「我被橡皮子彈打中了臉。」

事後，記者到明尼阿波利斯警察局詢問此事，警局發言人艾爾德（John Elder）要求提供影像帶，但沒有立即發表評論。

一名醫生檢查兩位記者的傷勢，發現蘇沃德是左眼下方中彈，留下深深的瘀痕，兩人的手臂都受傷，查威茲中彈位置是脖子後面。

路透社記者都有配記者證，查威茲拿著相機，脖子上戴著記者證。蘇沃德穿著防彈背心，背心上面貼有新聞社的標籤。

上週五，美國有線電視新聞網（CNN）一名非裔記者，在報導明尼阿波利斯抗議活動時，也曾被逮捕。

另外，在肯塔基州路易斯維爾市的電視記者，曾被胡椒彈擊中，之後路易斯維爾警察局對此事件表示歉意。

據《紐約時報》報導，新聞自由記者委員會在最近的抗議活動中，收到了約10份的申訴，是記者在採訪過程被毆打，以及被威脅的事件

(中時電子報)