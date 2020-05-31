為促進籃球文化交流，讓各校國中生同場較勁，新北市晧宇國際亞洲籃球培訓中心舉辦晧宇盃國中邀請賽，31日上午由台中市神岡國中對上新北市光榮國中；台中市政府運動局長李昱叡特到場為球員加油打氣，祝福選手勇奪佳績。

李昱叡表示，市長盧秀燕上任後重視基層籃球培訓，市府也十分關心選手和教練團的訓練情形，積極推展體育運動，補助台中市體育總會辦理台中議長盃、市長盃；聘請運動專任教練協助培養學校運動選手，提供防護器材等，希望打造優質運動環境，成為選手最佳後盾。

李昱叡強調，此次代表台中市出征的神岡國中在107學年度國中籃球甲級聯賽（JHBL）中，一路過關斬將獲得亞軍，創下台中JHBL史上最佳成績，期望選手透過今日比賽磨練戰力，在明年國中籃球甲級聯賽再創佳績。

今日主辦單位特別邀請知名旅外球員譚傑龍到場，給予後進小將建言，分享國內、國外球隊經驗及旅外生活，拓展球員視野。

(中時 )