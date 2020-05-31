2020球星防疫盃全國網球錦標賽首周賽程今天畫下句點，今年7月生日要滿19歲的台英混血小將葛藍喬安娜，近日控制體重有成，跑動起來更輕鬆，加上戰術運用得宜，在女單決賽6比3、6比4力克大會頭號種子、職業女單世界排名290的李亞軒，收獲個人生涯第一座全國排名賽冠軍。

世界網球巡迴賽因為新冠肺炎疫情，從3月開始停賽，不少台灣選手選擇這項賽事找回一些比賽感覺，葛藍喬安娜透露，在比賽停擺期間，還是努力練習，也維持早睡早起的規律作息，更重要的是執行減重計畫，「我的食量很大，之前午餐都是要吃兩個便當，而且很愛吃小籠包珮珍奶，爸爸覺得我必須減輕身體負擔，要我好好控制體重，現在正餐過後我都不吃甜食，現在算是已經戒掉甜食，從3月到現在大約瘦了8公斤。」

葛藍喬安娜認為少了體重，場上跑動更快，她笑著說：「之前一些救不到的球，現在都可以救到了，現在就盡量維持並再慢慢減到理想體重，不過今天拿到冠軍，或許小小慶祝一下，稍微吃些美食吧！」

本周賽程因為天雨，為了消化比賽，大會有幾天比賽是改成先拿到第8局的選手獲勝，今天決賽就是正常的三盤兩勝制，上午結束女單決賽後，葛藍喬安娜經過適當休息後，和張庭霈攜手出擊女雙，兩人在決賽被李亞軒與搭擋吳芳嫺8比3復仇成功。

(中時 )