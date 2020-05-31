上週，以色列警察開槍打死一名手無寸鐵的巴勒斯坦男子伊亞德·哈拉克（Iyad Halak），理由是他對警方的問話不回應。家屬難過的表示，哈拉克是自閉症患者。該起事件令人聯想到最近美國發生的警察暴力案件，擔心事情激化，以色列國防部長周日為此事公開道歉。

美聯社報導，哈拉克31歲，是以色列公民，他在耶路撒冷舊城被以色列警方槍擊，事件引起了廣泛的譴責，巴勒斯坦人再次指責，以色列安全部隊總是對巴勒斯坦人過度使用武力。

巴勒斯坦抗議者焚燒納以色列總理坦亞胡和美國總統川普的照片。(圖/美聯社)

以色列國防部長甘茲（Benny Gantz），他同是也是先前在權力分配協議下的以色列「候補總理」，他與總理納坦亞胡在選舉的票數很近，最後決定退一步，繼續讓納坦亞胡當總理。

甘茲說：「我們對哈拉克被警察槍殺的事件感到非常抱歉，我們也能感受到家人的悲痛。我相信這個問題將被迅速調查，並得出結論。」

哈拉克的家人說他患有自閉症，需要去特殊學校學習生活方式。

以色列警方說，當時他們盤查一名嫌疑人，他身上有一個看起來像手槍的可疑物品。但他沒有服從警察命令，所以開槍射擊。但是警方發言人隨後承認，並未找到任何武器。

近年來，巴勒斯坦人權組織一直指責，以色列安全部隊經常執法過當，他們經常在並未發生危險的時候，就使用致命的武力，而且視巴勒斯坦人為嫌疑犯，即使他們與激進組織毫無關連。

(中時電子報)