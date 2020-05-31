企業女子壘球聯賽第5周24場比賽由新力旺旺獅對凱撒勇士，新力旺旺獅再度推出王牌投手巴恩希爾（Kelly Barnhill）擔任先發。面對凱撒勇士打線完投7局，被擊出5支安打、失1分，送出了11次三振，終場比數4比1，新力旺旺獅獲勝，巴恩希爾拿下勝投。單場MVP則由在第4局擊出3分全壘打的洪晏慈獲得。

新世紀黃蜂隊卡爾森今天159球完投敗，不過拿著本報的報導，神情顯得相當愉快。（中華壘協提供／廖德修台北傳真）

新力旺旺獅打線面對凱撒勇士投手群共擊出7支安打，包含洪晏慈的3分炮，攻得4分。凱撒勇士動用3名投手，先發林芝綺投3.1局，失1分退場後交給牛棚，可惜連嘉欣沒有解決任何一名打者，就被擊出全壘打吞下敗投。

第5周最後一場賽事由福添福嘉南鷹對上新世紀黃蜂，雙方炮火四射，終場福添福嘉南鷹以9比8險勝，比賽打到延長賽第9局才分出勝負。

福添福嘉南鷹推出邱安汝先發，投了3局、第7局再上場後援2.1局關門成功，為球隊拿下勝利，同時也以5勝領先巴恩希爾（4勝），獨佔勝投王寶座。

福添福嘉南鷹打線面對卡爾森的投球，一共擊出10支安打，加上對手失誤一共攻下9分。其中林佳萱單場繳出3安打「猛打賞」，並獲得1次保送，4次打擊全都上壘，並且跑回2分。

新世紀黃蜂打線依舊兇猛，單場12支安打攻下8分，包含第1局林鳳珍的2分炮，以及7局沈筱琳3分打點三壘安打。可惜團隊3次失誤及在延長賽時無法順利搶下分數導致輸球，先發投手Carson單場用球159球，可惜完投9局苦吞敗仗。

單場MVP由繳出猛打賞帶動球隊攻勢的林佳萱抱回。

(中時 )