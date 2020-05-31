（圖／梁振英臉書）

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓制致死，引爆全美各地連日來示威抗議。前香港特首梁振英質疑，對比香港去年反送中，這次美國暴亂，民眾沒有頭盔、沒有防毒面具、沒有汽油彈工場等等，如果以前相信香港過去一年的暴亂沒有黑手、沒有金主，「今天你還相信嗎？」

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓制致死，引爆全美各地連日來示威抗議，抗爭行動逐漸失控、轉趨暴力，警民衝突升溫，至今已有至少25座城市於30日晚間起實施宵禁。

大陸官媒紛紛大篇幅報導，更在推特譏諷抗爭行動是「美麗的風景」，似乎在回敬美國民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年在香港反送中示威運動期間，大讚港人上街抗議是「令人嘆為觀止的美景」。

而前香港特首梁振英也在臉書指出，過去幾天美國的暴亂大家看清楚了吧，暴徒和示威者沒有頭盔、沒有防毒面具、沒有無線電通訊器材、沒有八達通卡、沒有汽油彈工場、沒有現場的現金交收、沒有大批的業餘「記者」、沒有雨傘隊、沒有醫療隊、沒有《612基金》。

梁振英強調，如果以前相信香港過去一年的暴亂沒有黑手、沒有金主，「今天你還相信嗎？」

(中時電子報)