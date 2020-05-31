另外也有兒童口罩，也是一字排開成「MIT台灣圈」。(圖/黃瑋瑋授權提供)

口罩即將在6月1日開放自由買賣，不少民眾已超前部署的詢問預購方式，而中衛的臉書也因此被灌爆，對此，中衛小編緊急貼出公告表示，請大家冷靜，「口罩是不會那麼好買的」。不過，也有許多網友曬出「超齊全」口罩花色，許多花色一字排開成「MIT台灣圈」，照片一出後，馬上引起網友熱烈按讚。

許多網友紛紛灌爆中衛的臉書，中衛也因此在臉書發文表示，下周口罩即將開放自由購買，小編每天收超過500封的私訊，可明顯感到消費者的激動，但是，大家請冷靜！中衛仍是口罩國家隊的1員，6月份還是持續被徵收45%的產能，所以口罩是不會那麼好買的！

還有更多人貼出自己蒐集的中衛口罩花色，將這些口罩排成一個「MIT台灣圈」，藉此向中衛致敬，其他網友見了也紛紛暴動按讚。其中網友黃瑋瑋分享了口罩花色「MIT台灣圈」，她向《中時電子報》表示，這44片口罩是她大概花了2個月搜集來的。促使她想蒐集口罩的原因是，先前看到中衛執行長拿著實名制的螢光色口罩，當時還引起許多網友討論要如何才能拿到。

黃瑋瑋表示，因為疫情認識中衛特殊花色口罩，她覺得實在太美！再加上見到國民女神謝金燕姐姐有代言中衛蕾絲口罩，於是她就決定開啟了搜集中衛口罩之路，還因此成為中衛頭號粉絲。

口罩即將在6月1日解禁，消息一出，外界擔心口罩價格將上漲，部分廠商也透露口罩成本已提高；而目前傳出有口罩業者已公告價格，一片約在5元-7元間。

許多人貼出自己蒐集的中衛口罩花色，將這些口罩排成一個「MIT台灣圈」，藉此向中衛致敬。(圖/黃瑋瑋授權提供)

(中時電子報)