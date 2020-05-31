五月天實現與歌迷的「5月之約」，趕在5月的最後一天，31日舉辦「突然好想見到你」線上演唱會；今晚8點準時開場，五月天坐在小房間內獻唱〈一顆蘋果〉，唱畢打開房間門、5人走向戶外的露天舞台送上〈盛夏光年〉，重返他們1999年第一次大型演唱會「第168場演唱會」同一地點「台北市立體育場」，台下雖空無一人，仍不改五月天演出熱情。

今晚是五月天成軍以來首次現場零觀眾的戶外演唱會，卻也是全球最多人同時觀看的一場五月天演唱會。雖是線上演出，舞台、燈光、視訊、音響等硬體比照正規演唱會，毫不馬虎，不僅如此，五月天更隔空與神秘嘉賓蕭敬騰、李榮浩及毛不易合唱〈突然好想你〉；阿信表示其實團員5人也很久沒見面，因各自有家庭，以前天天碰面，現在不工作也不會見面，一旁怪獸則表示目前疫情狀況，不見面別亂跑比較好。

五月天自2006年開始，就和香港歌迷約定每年5月開唱，今年受到新冠肺炎疫情影響，以另一種方式履約，雖然現場都沒人，但五月天卻感受到現場成千上萬的吶喊聲，石頭表示：「雖然現實的距離沒辦法看到彼此，但卻感覺我們的心靠得很近。」瑪莎也說：「相信只要這段時間可以度過，有一天一定可以在比這裡還大的地方，再聽五月天。」怪獸則期許五月天的歌聲帶給大家力量，相約再見的日子快點到來。

五月天今晚在台北市立體育場舉辦線上演唱會。（相信音樂提供）

(中時 )