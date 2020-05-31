2020華南銀行台灣企業甲級足球聯賽第一循環第7輪，今天在高雄國家體育場進行高市台電對上航源FC的雙強對決，經過90分鐘握手言和，雙方各獲1分排名積分。

高市台電和航源FC的對抗，是一場會撼動積分榜前三名的比賽，上半場雙方節奏明快，高市台電利用陳昭安、李祥偉在邊路多次發動攻勢，可惜難以突破航源FC球門，而缺乏中場大將吳彥澍的航源FC雖在中場組織上略居下風，不過羅吉賢在邊路同樣創造多次機會，可惜欠缺臨門一腳，雙方遲遲未能突破僵局的狀況下，場面也略顯火爆，上半場進球數都掛零。

下半場雙方在炎熱的天氣下體力有點下滑，高市台電在第65分鐘換上柯昱廷活絡場上球員跑動，而航源FC則是在第78分鐘換上林明偉，期望能更有效鋒線上製造威脅，儘管接下來的時間，雙方都不斷更換球員希望能改變場上局勢，但直到90分鐘比賽結束哨音響起前都未能進球，0比0握手言和、各得1分積分。

另外一場賽事在台大竹北校區足球場則是由台灣鋼鐵迎戰北市大同。台灣鋼鐵開局就展現要拿下比賽的決心，但北市大同不遑多讓，頻頻化解台鋼的攻勢，台鋼在第36分鐘一次角球機會，由海地外援班奇（Jhon Miky Benchy Estama）頭槌進球，先取得1比0領先。

第44分鐘台鋼郭博瑋再下一城，中場結束台灣鋼鐵以2比0領先北市大同；下半場開始，北市大同嘗試組織攻勢仍無法取得進球數，台灣鋼鐵隊長吳俊青今天穿針引線，第72分鐘再次創造機會讓隊友班奇空門破網、梅開二度。北市大同雖然在第83分鐘原田拡帝追回1分，但為時已晚，最終就以3比1吞下敗仗，台灣鋼鐵也順利拿到3積分，持續保有競爭力。

第一循環各隊順利完成7輪賽事，8隊在積分上形成兩大集團，台中FUTURO 15分暫居榜首，高市台電與航源FC各拿14分緊追在後，北市大同13分，台灣鋼鐵12分，前五名球隊分數非常接近，而璉紅台體、銘傳大學及紅獅FC則排在後段班。

(中時 )