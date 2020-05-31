中共官媒新華社今日發布「全國人民代表大會常務委員會工作報告」全文。北京青年報旗下微信公眾號報導，與5月25日的報告相比，在涉港問題方面，報告全文新增10個字內容，「香港加快推進相關立法」。

最新發布的《全國人民代表大會常務委員會工作報告》中寫道：堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的憲制秩序，完善全國人大常委會對基本法的解釋制度，從國家層面建立健全「香港」特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，「加快推進相關立法」。

據報導稱，與5月25日全國人大常委會委員長栗戰書作報告時相比，「香港」、「加快推進相關立法」等十個字是新增內容。

需要說明的是，全國人大涉港決定通過後，美方一再橫加干涉，甚至揚言要對香港採取制裁措施。據環球網報道，美國總統川普在北京時間30日淩晨通過記者會宣稱，大陸制定涉港國安法已經把「一國兩制」的承諾變成了「一國一制」，他表示美國將采取行動，取消香港的特殊待遇。

中共黨媒《人民日報》5月31日發表了鐘聲評論，稱「美方揮舞的制裁大棒，嚇不倒香港，更搞不垮中國。」

(中時 )