馨亞在單親家庭中成長，今年21歲生日，媽媽在她生日的前一晚來電，讓馨亞一度心急又擔心，以為家中出事了，沒想到接起電話時，媽媽忽然對他說了：「寶貝，生日快樂！你要加油，媽媽永遠愛你、支持你！」讓馨亞當下哭到泣不成聲。回想家中三姐妹全是媽媽一手拉拔帶大，馨亞透露經媽媽曾帶著三姐妹到麵店吃飯，當時只點了一碗麵，因為媽媽想把自己的麵錢省下來，讓女兒們挑小菜來吃，貼心的馨亞發現後，告訴姊姊不要點小菜、再點一碗麵，讓媽媽自己吃一碗。

媽媽獨立扶養三姐妹，寧可自己餓肚子，也不讓他們三姐妹餓著後，從小就十分貼心的馨亞，在許多小地方都會默默的關心媽媽，雖然現在為了讀書沒有跟媽媽住在一起，但與媽媽之間彼此小小的暖心互動，都是支撐著他邊讀書與兼顧演藝工作的動力；馨亞生日當天連續收到三個蛋糕，但由於每一年生日當天，朋友們都會用相同的善意謊言邀約吃飯，聰明的馨亞，在接到中餐、下午茶、晚餐紛紛邀約時雖心裡有譜，仍非常感謝朋友們特地幫自己慶生。

馨亞（右）與媽媽合照。（單純夢想文創事業提供）

(中時 )