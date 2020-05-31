有時只是換了髮型，就能轉換心情，因此許多女生每隔一段時間就會至美容院染燙頭髮，不過皮膚科醫師趙昭明建議，染燙頻率不能太高，染髮應間隔3個月，燙髮至少半年，否則容易傷及頭皮及髮質。

趙昭明解釋，染、燙髮都屬於氧化還原，儘管許多產品都標榜不傷頭皮，但如果使用頻率過高，均會影響頭皮、髮質健康，甚至引發過敏，造成紅腫、發癢。以染髮為例，白頭髮每個月約長1公分，建議每3個月染1次，或在染髮前，先使用頭皮保護液，不要讓染髮劑直接接觸皮膚。

至於燙髮部分，食品藥物管理署表示，市售燙髮劑主要分為冷燙、熱燙，有的以頭髮捲曲為目的，有的是以直髮為目的，近年來的燙髮劑多以冷燙2劑式為主。究竟是什麼原理改變頭髮的造型呢？趙昭明說明，主要是使用燙髮劑改變毛髮角蛋白中的雙硫鍵，第1劑還原劑用於切斷毛髮角蛋白中的雙硫鍵，使用造型工具塑型後，再使用第2劑氧化劑，讓雙硫鍵重新排列組合，變成新造型，也就是透過還原、氧化交替等過程，讓頭髮呈現捲曲或變直。

離子燙對於頭皮及髮質的傷害相當大，並不建議使用這類燙髮藥劑，此外，所謂的長效藥劑風險也高，容易讓頭髮在染燙後髮質變差。食藥署提醒，燙髮劑屬於特定用途化粧品，民眾購買及使用前要看清楚產品標示，是否有衛生福利部核准字樣，不要使用來路不明或標示不清的產品。

此外，最好不要同時燙髮與染髮，兩者應間隔1星期以上，以減少頭皮與頭髮的負擔；如曾有過敏反應，如頭皮、頸、臉等部位出現腫脹、受傷、過敏、發炎狀態、皮膚疾病，應避免燙髮。使用燙髮劑時，依照產品使用說明書，操作時記得要戴手套，以減少與手部的接觸；塗抹燙髮劑時，也要避免接觸頭皮，若誤觸眼部、臉部或頸部時，要立即以大量清水沖洗，並迅速就醫。

(中時電子報)