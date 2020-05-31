新冠肺炎疫情肆虐全球，許多國家因疫情影響導致經濟重創，原本就因制裁行動陷入危機的北韓經濟更創下新低，現在就有消息傳出，北韓罕見發行債券，而目的是向北韓富裕階級籌措外幣，用來支應北韓60%的國家預算。

根據《每日北韓》報導，北韓罕見發行債券欲向北韓富裕階級籌措外幣，來支應北韓60%的國家預算，有北韓事務專家就指出，此舉可以顯示北韓經濟衰退相當嚴重，「一年之內突然發行這麼高額的債券，非同小可。這是第一個真確的徵兆，顯示北韓因為制裁和新冠肺炎，經濟壓力非常大。」且他還表示北韓政府並未向債券購買人保證會將錢歸還。

美國智庫外交政策研究所學者席伯斯坦透露，有位與北韓人民定期聯繫的朋友告訴他，北韓當局近期更是經常以「忠誠奉獻」來要求人民，賺到大錢就必須將錢財「自願」奉獻給國家以表效忠，而他認為「這是國家勒索錢財的好聽說法」。

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(中時電子報)