罷韓投票僅剩不到6天，有網友認為，其實讓韓國瑜留任高雄市長，沒什麼不好，國民黨議員繼續護航，就能累積更多民怨。2022不但可能拿回市長位置，也可順便殲滅國民黨高雄市議會黨團。不過卻有網友驚人推演，罷免更能以悲情團結韓粉。

有網友在PTT「政黑版」貼文指出，對民進黨而言，能否拿回高雄市，差別只是2020還是2022拿回來，但是2020拿回來對民進黨可說是短多長空。韓國瑜留著，讓他繼續花二備金，讓國民黨議員繼續護航韓國瑜。就可以累積更多高雄市民兩年的怒氣，然後2022不但可能拿回市政，也可以順便殲滅國民黨高雄市議會黨團。

不過也有網友持相反的想法，韓國瑜若要選2020台北市長，罷免後才能合理去選，不然就得去拚連任高雄，還不是有可能會輸？而相較於連任選輸，罷免更能以悲情團結韓粉，畢竟連任還要說被打壓有點牽強。該網友甚至認為，2024總統大選，現在縣市長頂多只有新北市長侯友宜有可能出馬，而且機率也不高，而其他潛在人選，本來就不是現任縣市長。因此就算罷免失去市長資格，也沒有因此輸其他人較多，所以根本不用那麼擔心被罷免。

(中時電子報)