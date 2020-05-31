真是悲情，老婆被人上床生子，卻遇大法官解釋通姦除罪化免罰！南部地區一名在獄服刑男子，莫名其妙被通知他當爸爸，但是算算日子，這女孩根本不是他的，追查老婆與「小王」偷吃產女，提告人妻原本上週二被法院判2個月徒刑，易科罰金6萬元，但是緊接而來的週五大法官釋憲，一切都歸零了。

檢警調查，被告人妻是在丈夫入監服刑期間，難忍寂寞，明知自己是有家室的人，竟與其他男子發生性行為，產下一名女嬰。

她的丈夫出獄後，收到戶政事務所寄送之戶籍登記催告書，但丈夫算算日子，小孩受孕日子他正在坐牢，這時他感覺「怪怪」，追問下果然是另有「小王」的種，於是提告，經南部法院認為人妻無視婚姻制度對於配偶身分之保障，仍於婚姻關係存續中與他人發生性行為，最後依通姦罪判她有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

未料，上週五大法官宣示釋字第791號解釋，結果通姦罪違憲，意即通姦罪應立即失效，所以這名人妻也不用服刑或繳交罰金，但仍要負民事賠償責任。

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(中時電子報)