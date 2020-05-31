日本陸上自衛隊年度實彈演習中，展示了先進的10式戰車，除了先進的火力、防護力與機動能力以外，還具備戰場資訊共享的能力，是相當優秀的現代主力戰車。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，10式戰車是三菱重工為日本陸自衛隊（JGSDF）設計製造的主力戰車，主武裝是120公釐口徑46倍徑滑膛砲，配備高效能的自動裝彈機，不需填彈員。輔助武器包括一門7.62公釐同軸機槍，和一門安裝在砲塔頂上的12.7公釐白朗寧M2重機槍，具有遙控射擊裝備，可以從砲塔內部瞄準並射擊，減少操作機槍的危險。

車體裝有日本自研的模組化陶瓷式複合裝甲，可抵禦火箭彈、榴彈砲和反戰車彈的襲擊。模組化可以輕鬆卸下，並安裝新的裝甲片。動力來自1,200hp馬力的4衝程8缸水冷式柴油發動機，戰車的最高速度為70km/h。

10式戰車的研發工作在2002年度展開，並在2006年末完成了原型車，表現符合預期，於是到2009年進入量產。

Type 10 ⚔️ Japan Main Battle Tank [Review]

根據日本防衛省的說法，10式戰車最進步的性能，在於其C4I功能（命令、控制、通信、電腦系統）齊全，每輛戰車的情報可以匯整到網路中，並且與其他戰車達成資訊共享，能夠掌握友軍的動態與作戰衝突的位置，大大降低誤擊友軍的可能。

另有報導表示，日本陸上自衛隊正要求加購12輛10式戰車，以增加防衛實力。

(中時電子報)