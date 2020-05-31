長期追蹤電池及電動車產業的Cairn能源研究顧問公司預期，在特斯拉及大型車廠全面提升電動車產能的情況下，明年全球電動車銷售將成長36％，首度突破300萬台銷售量。

Cairn管理總監賈菲（Sam Jaffe）表示：「在各方因素驅使下，明年電動車銷售將出現轉捩點。」他認為影響電動車產業前景的兩大因素分別是中國及歐洲市場。

研究機構Sanford C. Bernstein統計，去年中國電動車產量高達100萬台，今年可望達到130萬至150萬台。Wedbush分析師伊弗斯（Dan Ives）也表示：「我們預期中國電動車需求即將起飛，屆時特斯拉將和國內外多家對手競爭中國市占率。」

Carin認為明年全球電動車市場主要需求來自歐洲，因為歐盟致力降低排碳量，使各國政府祭出更多電動車補助方案。以法國為例，總統馬克宏日前宣布新一波電動車補助計畫，誓言讓法國成為歐洲最大電動車生產國。

(工商 )