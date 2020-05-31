統一獅隊蘇智傑今（31）日雖締造單場雙響炮，共有4分打點進帳，但樂天桃猿先發九棒全員安打，有如機槍打線，共敲21支安打，終場9比8險勝獅隊。

桃猿隊共有林立、林智平、余德龍、成晉4人有猛打賞演出，其中余德龍更擊出4支安打「鐵支」表現，陳晨威、郭嚴文、陳俊秀也各敲2安，火力十分連貫。獅隊只有陳鏞基、蘇智傑是3安打猛打賞演出，相形之下火網比較薄弱。

桃猿隊打完3局上取得6比0領先，不料獅隊卻在3局下一口氣扳成5分，打完5局追成7比7平手。不過桃猿隊在7局上以3支密集安打攻下2分，再度要回領先，而獅隊只在7局下由蘇智傑揮出陽春全壘打追回1分。桃猿隊本土牛棚接力演出精采，黃子鵬、蘇俊璋、王躍霖合力投4局只失1分，保住勝利。

勝投由先發5局、失7分的卡本特拿下，黃子鵬、蘇俊璋各記1次中繼成功，王躍霖救援成功。敗投是獅隊中繼投手劉軒荅，他連續兩場後援都吞敗，而先發洋投達尼爾4局被敲13安、失7分，表現亦不理想。

(中時 )