與瑞幸咖啡關係密切的大陸租車公司神州租車於5月31日晚間發布2020年第一季財報顯示，受到新冠肺炎疫情波及，首季營收為人民幣（下同）13.25億元，年減28.3％。期內虧損1.88億元，而2019年同期淨利為3.9億元。

新京報報導，財報顯示，疫情對神州租車的業務造成重大影響，使汽車租賃的需求急劇下降，以及該公司的多個服務據點被迫暫時關閉。公共活動自3月中旬才開始顯著恢復。報告期內，該公司汽車租賃收入為8.78億元，年減30.6％。

神州租車指出，第一季平均每日汽車租賃車隊年增9.6％至11.33萬輛。由於推出租期較長的折扣租賃方案以刺激需求，平均日租金年減22.1％至176元。利用率為48.4％，主要是疫情封鎖期間的利用率低。

4月2日晚間，同為神州系公司的美股中概股瑞幸咖啡自曝財務造假，引發資本市場關注，同樣也波及港股上市的神州租車。4月3日神州租車暴跌近70％，隨後停牌。4月7日，神州租車發布公告稱，並無持有瑞幸咖啡的任何美國存託股或其他證券，且並無參與瑞幸咖啡的任何商業交易，股票復牌。

(工商 )