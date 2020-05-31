周一(1日) 清晨南部地區有零星短暫陣雨，早上起台灣各地及澎湖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率，金門、馬祖有局部短暫陣雨。另外，金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。

氣象局PO出一張圖表示，周一至周五（5日），因台灣在副熱帶高壓西北側，主要受西南風影響，大多為「炎熱穩定且晴朗」的天氣，不過受西南風影響，清晨中南部沿海有局部短暫陣雨。

周五前會有午後雷陣雨的天氣型態，集中在近山區，北部、東北部及東部地區較明顯，不過，周二(2日)之後水氣減少，午後雷陣雨的範圍也變得較零星。

氣象局預測，周六（6日）之後，原本在華中一帶的鋒面南移，使台灣附近西南風增強，屆時水氣增多且不穩定度增加；不過預報不穩定度仍高，請民眾隨時留意最新氣象資訊。

天氣相關臉書粉專「天氣即時預報」也分析一周天氣概況，指出全台溫度，整周偏熱，各地高溫33~35度，尤其「周四~周五」南風強勁，感受會再更熱一點。高溫熱區：大台北、東部縱谷、中南部內陸。全台降雨：整體不多，但「後期」有稍微增多趨勢。

→周一(1日)：午後「山區、北北基、宜花」局部雷陣雨，其餘地區天氣相對不錯。

→周二(2日)~周四(4日)：水氣少，各地好天氣為主，有午後雷陣雨也少。

→周五(5日)~周六(6日)，南風水氣稍增、鋒面略靠近：

→南部、外島：漸有驟雨。

→其餘地區：尚無明顯影響，天氣相對不錯。

天氣相關臉書粉專「天氣風險」表示，目前的預報資料來看，這種太平洋高壓影響，午後山區雷雨的夏季型天氣至少可以維持到下周五或周六 (6月5-6日)，下周日 (7日) 之後太平洋高壓減弱，梅雨鋒面有再度南壓靠近台灣的機會，天氣可能再度轉趨不穩定，不過實際的影響程度還有待進一步觀察。

(中時電子報)