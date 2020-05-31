美國一名非裔男子佛洛伊德(George Floyd)在明尼蘇達州首府明尼阿波利斯遭白人警察沙文(Derek Chauvin)當街用膝蓋壓制頸部長達數分鐘，造成佛洛伊德窒息送醫不治，引發美國民眾暴動。而知名運動品牌Nike聲援非裔男子，在推特（Twitter）上將其著名的廣告金句「Just do it」改為「Dont Do It」，感動逾百萬人。

Nike在推特（Twitter）上用黑底白字悼念非裔男子佛洛伊德，並打上字幕：

For once, Dont Do IT （這次，不要這麼做）

Dont pretend theres not a problem in America.（不要假裝美國沒有問題）

Dont turn your beck on racism.（不要轉身不理種族歧視）

不要容忍從我們身邊奪走無辜生命，不要再製造更多藉口，不要認為這不會影響你，不要袖手旁觀、保持沉默，不要認為你不能參與改變，我們都參與其中！

按2017年10月在印地安納州一場美式足球比賽，演奏美國國歌時，超過20名舊金山49人隊的球員在國歌聲中單膝下跪，美國副總統彭斯離場，美國總統川普在推特說，彭斯副總統的離場並非即興的事情。

舊金山49人隊四分衛卡珀尼克(Colin Kaepernick)首創在演奏美國國歌時單膝下跪，而Nike在30周年時找卡珀尼克擔任產品代言人，引發川普不悅。

(中時電子報)