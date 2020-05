美國一名非裔男子佛洛伊德(George Floyd)在明尼蘇達州首府明尼阿波利斯遭白人警察沙文(Derek Chauvin)當街用膝蓋壓制頸部長達數分鐘,造成佛洛伊德窒息送醫不治,引發美國民眾暴動。而知名運動品牌Nike聲援非裔男子,在推特(Twitter)上將其著名的廣告金句「Just do it」改為「Dont Do It」,感動逾百萬人。

Nike在推特(Twitter)上用黑底白字悼念非裔男子佛洛伊德,並打上字幕:

For once, Dont Do IT (這次,不要這麼做)

Dont pretend theres not a problem in America.(不要假裝美國沒有問題)

Dont turn your beck on racism.(不要轉身不理種族歧視)

不要容忍從我們身邊奪走無辜生命,不要再製造更多藉口,不要認為這不會影響你,不要袖手旁觀、保持沉默,不要認為你不能參與改變,我們都參與其中!

按2017年10月在印地安納州一場美式足球比賽,演奏美國國歌時,超過20名舊金山49人隊的球員在國歌聲中單膝下跪,美國副總統彭斯離場,美國總統川普在推特說,彭斯副總統的離場並非即興的事情。

舊金山49人隊四分衛卡珀尼克(Colin Kaepernick)首創在演奏美國國歌時單膝下跪,而Nike在30周年時找卡珀尼克擔任產品代言人,引發川普不悅。

(中時電子報)