美國喬治亞州（State of Georgia）10歲女童莫席爾（Lyza Brooks Mosier）有著甜美的長相，但令人意想不到的是年紀輕輕的她竟然擁有超級完美又精緻的六塊腹肌，讓許多網友相當驚艷，也越來越多人關注。

根據《每日星報》報導，莫席爾的媽媽透露，女兒從小就想成為體操選手並從4歲開始練習，莫席爾自從參加了媽媽開設的塑體課程後，就迷上了健身，每天都要花好幾個小時來使用放在儲藏室的各種健身、體操器材。

由於疫情的關係，從今年4月開始喬治亞州一直沒有解封，因此莫席爾趁著在家的時間不停鍛鍊，每天早上5點半就準時起床健身，每周至少訓練30個小時，且還會將她的鍛鍊過程以及她精實的身材照PO上臉書和Instagram，吸引了近5萬名粉絲追蹤。

（圖／翻攝lyzabrooks臉書）

莫席爾的許多追蹤者經常會在她的貼文下方留言，「你的腹肌令人讚嘆，我也想要！」、「想知道你擁有好身材的祕訣，是怎麼鍛鍊的」；不過也有人認為年紀尚小的她有點過度訓練了，不過莫席爾的媽媽則表示女兒很有上進心，這些ˋ練都是她自己自願去做的，並非他們逼迫，「她想成為最好、最強的人，因此主動要求鍛鍊，持續鞭策自己。」莫席爾的媽媽也表示，非常期待看到女兒實現夢想，成為一名優秀的體操選手。

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(中時電子報)