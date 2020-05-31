非裔美國人佛洛伊德死亡，目前抗議活動已經席捲22個州、32個城市以及華盛頓特區，在德州就有網友發布了一則影片，畫面中騎警居然踐踏過倒地的抗議民眾且沒有下馬查看，立即引發抗議群眾憤怒，另外美國總統川普曾透露，他已在29日與佛洛伊德的弟弟通過電話，但是當事人無奈回應，他試圖和川普溝通，但卻根本沒機會「講話」。

德州騎警踐踏抗議女孩，未下馬查看引發眾怒。（圖／Chron）

佛洛伊德之死事件在美國持續發酵，除了激化種族對立外，示威遊行抗爭也變調為全美暴動。像是德州休士頓市政府前的抗議活動，找來警方坐鎮過從民眾拍到的影片畫面卻看到，一位手抗議告示牌的女孩行經一位騎警前方時，女孩居然被馬匹踢倒並踐踏過去，騎警沒下馬查看，立即引發周邊抗議的市民反彈，甚至丟擲物品。

休士頓騎警踐踏抗議市民。（圖／Twitter）

影片在社群媒體曝光，更是激發廣大網民不滿，要求休士頓警方出來說明。休士頓頓警察局長阿塞維多事後表示，他認為這位騎警不是故意的，「員警和這名女抗議者一樣，在觀察周圍發生的事情，沒有注意到彼此。騎馬如同開車，需要時刻小心放慢速度」。針對影片中的內容，休斯頓警方則回應，將進一步調查具體情況。

休士頓頓警局事後表示，他認為這位騎警不是故意的。（圖／Twitter）

非裔的佛洛伊德（George Floyd）被白人員警過度執法不幸猝逝，引爆種族對立的示威暴動在美國各地蔓延。死者弟弟表示，他想替佛洛伊德申張正義，但先前接到川普致電慰問時，卻沒機會「講話」。

川普致電慰問 非裔死者家屬，連說話的機會都不給對方。（圖／Reuters）

川普曾透露，29日與佛洛伊德的弟弟菲洛尼斯（Philonise Floyd）通過電話稱，這是國家對佛洛伊德家人的最深切慰問和最由衷的同情，他和死者家人談了話，並稱他們是很棒的人，但並未交代談話細節。

佛洛伊德的弟弟菲洛尼斯受訪時哽咽川普不給機會表達意見。（圖／Raw Story）

菲洛尼斯事後接受訪問時無奈表示，他試圖和川普溝通，但是通話時間非常短，川普甚至沒有給他說話的機會，她透露自己只是想要伸張正義，不敢相信警方在光天化日之下會動用私刑，但是川普和他通話的過程中，他感覺川普「不想聽我在說什麼」，菲洛尼斯甚至痛心表示，「黑人的命也是命（Black Lives Matter），沒人應該被這樣對待」。

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(中時電子報)