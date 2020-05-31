高雄市長韓國瑜罷免，將在6月6日投票。YouTuber進行訪談時，一位24歲年輕人說，他覺得韓國瑜已經做到這種程度，大家還一直嫌他，真的很不可取。

YouTuber「民正言順」進行街訪時，一位先生指出，陳菊做的爛糊糊，我們也就這樣過了，哪有可能罷免她。

一位年輕人表示，他還跟韓國瑜拍過照，那時候韓剛上任市長的時候。「我覺得高雄的路，從過去到現在多少也是有改變，不會像過去這樣，就是路會這樣坑坑洞洞，我覺得他已經做到這種程度了，然後你們還一直嫌他，真的是很不可取。」後來他更喊：高雄加油，韓市長加油，做就對了，不要管別人說什麼。

一位婦人表示，真的有在做事啊，又做的不錯。一位機車騎士也表示，我們路平了、沒有淹水了、蚊子也少了，也沒有坑坑洞洞，不是更好嗎？為什麼要罷免？有什麼利益在那邊？另一位婦人表示，他們就認為這個樣子，「我住在台北的女兒也是這樣，她都聽大家講，她根本就沒有看到，人家真正在做事，她沒有看到。」

(中時電子報)