全球晶圓代工龍頭台積電依靠先進製程取得各大客戶訂單，美國處理器大廠AMD從去年7月推出Ryzen 3000 處理器，獲得市場熱烈迴響，近期有消息傳出，今年下半年推出的Ryzen 4000 系列處理器，將直接搭載台積電5奈米強化版製程。

據《Digitimes》報導，原本消息指出AMD的Ryzen 4000 系列處理器採用 7 奈米製程，因為目前的5奈米製程已經被蘋果等大客戶吃下，加上7奈米製程從去年底就遭到各大客戶追捧，產能早已滿載，AMD想要去得更多產能勢必相當困難。不過，最消息指出，AMD瞄準了台積電5奈米加強版製程，顯示對該產品的信心，並從推出時間從原先的今年7、8月延至年底。

不過，目前沒有更多消息證實，外界大多預期AMD的 Ryzen 5000系列處理器最快2021年Q1問世，到時才有可能使用台積電5奈米製程，AMD執行長蘇姿丰先前訪談也未提及改變技術進程，若這消息屬實，今年底若就採用台積電5 奈米強化版製程，效能將狠甩AMD在CPU市場的強大敵手英特爾處理器的效能。

(中時電子報)