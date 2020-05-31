近日傳出美國暗網獲取台灣近2000萬筆戶政個資，內政部長徐國勇31日強調與政府無關，資料來源包括學校畢業紀念冊與同學會通訊錄等民間社團流出來的10多年前老資料。此話一出，網友質疑，「畢業紀念冊會寫你身分證字號？」。

美國暗網在近日宣稱獲取台灣2千多萬筆戶政資料，且來自2019年的內政部戶政司資料，徐國勇在31日對此回應，與政府無關，外洩的個資可能來自2008年以前的民間社團資料，包括了早期學校畢業紀念冊與同學會通訊錄，更強調內政部內網與外網式分離體系，最新戶政個資不會外洩。

沒想到這番言論引來大批網友討論，不少人看到後在PTT上狂酸，「說來自FB我還比較信」、「我以後不會隨便幫人家簽畢業紀念冊了」、「誰會在畢業紀念冊上寫身分證字號」、「畢業紀念冊要搜到兩千萬筆可能要追溯到蔣中正那個時候」、「姑婆芋的毒還真深」、「人還活著就沒有新舊資料的問題啊，你身分證字號又不會換」。

(中時電子報)