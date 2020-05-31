移師台南！中央流行疫情指揮中心記者會。(影/中時電子報)

新冠肺炎疫情趨穩，高鐵日前宣布端午連假開放車內飲食，卻未開放自由座及站票，造成民眾的反彈和質疑，連作家苦苓也跳出來五點質疑，並要陳時中「不要莊孝維」。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，指揮中心的態度就是不希望高鐵太擁擠。

台鐵與高鐵將於6月1日起，開放旅客在保持社交距離的前提下，可於列車上飲食，用餐後須將口罩戴回，不過高鐵仍未開放自由座及站票，造成議論。苦苓則在臉書提出質疑，要陳時中把話說清楚，「不要莊孝維」，他認為，只要吃東西就可以不戴口罩，就可能有人一直吃東西（或吃的很慢）、也就一直不用戴口罩，那始終乖乖戴著口罩的人豈不是「憨頭」（台語）？

陳時中也在今（31）日記者會上解釋了！他指出基本上指揮中心表達的態度，是希望乘客們不要太過擁擠，「就像昨天在國華街(的行程)那麼擠，坦白說，我們都不贊成那樣的情況」，但有時遇到也是沒辦法，只希望規劃上不要太擁擠。

陳時中說，高鐵、台鐵在6/7之後的規劃，對於台鐵與高鐵禁賣站票的措施，只要符合防疫新生活指引，指揮中心都會表達尊重。

(中時電子報)