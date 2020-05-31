李永得鼓勵民眾多買書看書。（摘自文化部臉書）

誠品敦南店距離熄燈只剩不到2小時，文化部長李永得也悄悄現身，買了幾本書、在戶外廣場聽歌後，便快閃離開。他也在文化部臉書上，張貼自己戴著鴨舌帽、口罩的照片，鼓勵民眾多買書看書。

李永得在貼文中表示，誠品敦南20多年來，24小時不熄燈，有些人在這裡約會，有些人來這裡放鬆，有些人在深夜來這裡填補心中的孤獨，「今晚是誠品敦南的最後一晚，我和許多愛好閱讀的朋友聚在這裡聽歌，一起向這間充滿記憶的書店道別。」

李永得表示，誠品敦南即將結束營業，下一間24小時的書店將是誠品信義，稍早前他也去逛了一輪，買了幾本心念已久的書，「很開心」。

誠品敦南店以全球首家24小時書店聞名，李永得表示，24小時的書店只是其中一種風格，在台灣還有各式各樣的優質書店、風格書店與獨立書店，接下來的防疫新生活，希望大家多多到書店逛逛，實際行動支持文化產業。

(中時 )