根據越南軍事媒體VietDefense在臉書上的說法，越南已經成功的生產VCM-01反艦巡弋飛彈，這是俄羅斯Kh-35UE飛彈的越南授權版。

海軍情報網(Navy Recognition)報導，Kh-35，北約稱為SS-N-25，是一種亞音速掠海式反艦飛彈，推進單元是彈體內的小型渦輪扇發動機，最大射程為260公里，可以在最高10公里的高度飛行。結合慣性導引系統、衛星導航和主動-無源雷達導引頭的組合，可以為Kh-35提供更好的精準度，與更高的抗干擾能力。彈頭重量達到為145公斤，能夠摧毀5,000噸的船隻。

Kh-35的外型與功能都很類似美製RGM-84魚叉反艦飛彈(Harpoon Missile)，所以在西方有「魚叉斯基」(Harpoonski )的渾號，不過它的進氣採用稍微外擴的半埋式進氣道，從這角度來看，也類似中華民國的雄風2型反艦飛彈。

Kh-35UE是改良型，射程提升到300公里，彈頭也加重到300公斤，具有陸攻的能力，性能接近巡弋飛彈。

(中時電子報)