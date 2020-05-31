台南市長黃偉哲在昨晚的阿中自助餐，非但沒坐上主桌，甚至離主桌很遠也不介意ˋ。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲力邀阿中部長率防疫五月天來台南拚觀光，說在這當下，自己沒那麼重要。(曹婷婷攝)

阿中部長台南樂活防疫之旅颳起旋風，所到之處人人簇擁，台南市長黃偉哲甘於將光芒留給「防疫五月天」，自己當配角也無所謂，阿中自助餐晚宴，他非但沒坐上主桌，甚至坐在邊陲位置，今天疫情指揮中心記者會，他也選擇沒出席，將舞台留給防疫團隊。

黃偉哲在防疫五月天來訪台南時，毫不介意被邊緣化，暖男性格的他說，「市長現在不重要」，他說，不論是阿中自助餐或英雄宴，都是希望透過宴席型態，讓在地飯店、商家能得到曝光，腦袋想的是如何打拚台南觀光，他在昨晚的宴席更把主桌留給陳時中跟藥師，自己坐得老遠，「要將位置留給更有意義的人。」

而阿中部長台南行的重頭戲就是今天防疫記者會，他坦言，主角就是防疫團隊，自己不用搶曝光。其實，昨天阿中部長台南首站參訪奇美博物館行程，黃偉哲雖然是第一個上台說話的人，但他一上台就開口「大家想聽我說話，還是陳時中？」二話不說把麥克風交給阿中部長。

今天致詞延續一貫暖男作風，「現在市長說什麼都不重要」，贏得好評。先前曾因台南有太多景點被列入1968APP時炮火猛烈，頻對中央開轟，被解讀槓上中央，不過，隨著疫情趨緩，他也邀請陳時中到台南助陣，更精心準備許多台南特產，要讓防疫團隊感受台南熱情。

黃偉哲強調，就事論事，從來就不是針對誰，重點是業者期待也需要觀光旅遊回溫，台南這兩天看見觀光客湧入，對業者來說就是最實質的幫助，自己自己是主角或配角，其實在這個當下，並不是那麼重要的事。

(中時 )