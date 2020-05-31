炎亞綸、Sandy（吳姍儒）與唐綺陽攜手主持公視新節目《36題愛上你》，首集邀來創作歌手吳青峰。青峰情緒不好時，會在社群發文，「我PO完就忘，等我回過神，天下已大亂。」並透露自己與父親「有一段時間處得非常不好」，父親曾一度被醫生宣布僅剩半年壽命，「結果很幸運，我們還有4年的時間。」兩人卸下心結相處，「後來我們有講開，所以它其實是一個很美好的經驗，我最後對他完全釋懷」。

青峰提及自己個性，「害羞怕生，但是只有一層紗，而且有點人來瘋。」Sandy誇他，「好可愛，聊完可以明白為什麼他人緣很好。」專輯《太空人》提及生老病死，青峰認為，「這根本不需要避諱，因為它天天發生。」但他不希望自己有任何告別式，「但可以在心裡為我放一首歌。」Sandy 一旁答腔，「我大概2、3年前就開始問我爸喜歡什麼花，怕到時候來不及問，他確實有生氣。」炎亞綸聞言直喊，「太早了啦」。

青峰喊話不要告別式。（公視提供）

至於點頭上節目原因，青峰直爽回答：「覺得你們3個應該蠻好聊。」他被爆大學畢業時，曾在幼幼台打工做道具，自曝曾被誤認為是「西瓜哥哥」，還有警衛叫他「瓜哥」就放行，他狐疑提問：「他以為我是胡瓜嗎？」好友路嘉欣影片中爆料青峰「洗澡洗太久」，青峰坦言在浴室可以1個多小時，但解釋愛乾淨的他是在清理浴室，「我要一視同仁，直到每個角落都乾淨了才舒服，我洗這個罐子，其他罐子也在呼喚我！」讓唐綺陽大呼「他處女座啊！」

(中時 )