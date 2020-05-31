外交部長吳釗燮日前接受美媒訪問，指中國大陸下一步可能是攻台，蔡英文總統隨後也呼應請相關單位，加緊注意情勢發展。軍方最初反應卻很淡定地表示，國軍沒有提升戰備，對岸也沒有異常徵候。結果，國防部長嚴德發隔天就在立法院說，台海情勢嚴峻「這都感覺得到，也看得到」，其間轉折，耐人尋味。

事實上，民進黨立委王定宇在吳釗燮談話後，曾問近月共軍在台灣西南海域是否有不尋常的異動？國防部說，共軍在台海周邊的活動，除了軍機、航艦繞台，其他都屬例行訓練。

妙的是，王定宇指責國防部這樣回答並不正確，因為日前共機才在海峽中線北邊飛越中線，又首度夜航訓練，國防部不能為了粉飾太平而給予錯誤安全感。

換言之，吳釗燮指大陸下步將攻台，總統也接了話，軍方老實說對岸沒異狀，反而是「粉飾太平」。軍方還坦言吳釗燮說法，國防部事先不知情，如此民進黨的恐共戰爭牌怎麼打下去？如何進行「大內宣」？

果然，隔日嚴德發就說，台海從年初到現在，中共已實施8次軍事威懾、針對性訓練，「這都感覺得到，也看得到」，勉強算是補學分，達到國安步調說法一致。

軍方應要有戰略定力，並記取美國打伊拉克的教訓。美國為出兵伊拉克，逼著軍情單位說伊拉克「有大規模毀滅性武器」；事後證實，完全造假。只要軍方戰略定力夠，不隨著政治人物殺伐，說該說的真話，兩岸情勢就不會誤判。

(中時 )