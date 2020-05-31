罷韓投票剩下6天，韓陣營反罷韓動作讓外界霧煞煞。國民黨台北市議員徐巧芯指出，韓國瑜雖然沒有去參加罷免政見發表會，但是去視察梓官雨後農損，發言少一些，是免得激發大家對他不滿的情緒。

徐巧芯在《2020聚焦關鍵》節目中表示，韓國瑜沒有去罷免說明會，現在韓國瑜陣營已經很清楚表明，就是罷韓這件事，他們是低調再低調、冷處理再冷處理。他在說明會同一時間的行程，是去視察梓官的雨後農損。然後他的發言就稍微比較少一些。徐巧芯認為，其實有時講話是多說多錯、少說少錯、不說不錯。所以其實現在離罷韓日已經沒有幾天了，如果講錯話的那個威力，恐怕對罷免來說，是更不利。

徐巧芯指出，韓營他們安排了很多行程，他是要告訴大家說，雖然韓國瑜沒有去參加罷免政見發表會，但是他不是在家睡覺，他很早就出門了。去視察這些菜，所以就減少提供了很多素材給大家，就是揶揄他的機會。否則會激發更多大家對他不滿的情緒。整個韓陣營的一個策略非常清楚，甚至我們其實還有點嫌說，太晚決定這個策略。

徐巧芯認為，藍營主戰派和主和派一直蠻爭執糾結，韓國瑜發出一個影片宣布，希望他的支持者可以不要去投票，那時才定下來，其實這一件事，可以更早一點來做。

(中時電子報)