美國非裔黑人弗洛伊德被暴力執法鎖喉致死後，憤怒的美國人走上街頭抗議示威，暴力蔓延至全美30多座城市。抗議者甚至已集結在白宮前與防暴警察激烈對峙。而另一方面，川普在推特上嚴厲警告示威者的同時，不忘與彭斯前往佛羅里達觀看SpaceX的載人火箭「獵鷹9」發射。

美東時間5月30日下午，美國太空探索技術公司（SpaceX）的「獵鷹9」號火箭從佛羅里達州甘乃迪太空中心成功發射。彭斯妻子興奮地鼓掌，拉起右側彭斯的手，兩人交談著。而畫面最右側的川普則表現得比較淡定。

根據《騰訊網》引述鞠峰在《觀察者網》的投稿指出，在川普與副總統彭斯一起仰望太空的同時，美國30多座城市的暴力示威行動則讓全美陷入水深火熱之中。同日的華盛頓特區，示威者在白宮西北側的艾森豪行政大樓外，與大批警察展開激烈對峙。他們高喊「我無法呼吸」，憤怒的示威者將防護欄拆除。防暴警察使用了胡椒彈，雙方劍拔弩張。

在即將發射前，川普在推特上試圖掀起明尼蘇達州的示威活動的陰謀論，用大寫字母將示威者們稱為暴徒（RIOTERS），武斷地認為他們「來自州外勢力」。隨即，他的推特又話鋒一轉，流露出他對即將發射火箭的興奮，希望火箭發射安全、成功。

2015年時，川普曾發推特稱，如果道瓊單日跌超1000點，現任總統應當被塞到大砲，以極快的速度射向太陽。

今年，美股見證了歷史性的4次熔斷，許多網友表示應該讓川普送到太空。尤其現在，「防疫不力」與抗議怒火讓網友又玩起了「火箭哏」。在《國會山報》的相關推特新聞下，數十名網友表示要將川普送上太空。

(中時電子報)