公視家庭生活劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》將在6月6日播出，演員花絮逗趣描述三段不同的戀愛模式，除了許傑輝單戀鍾欣凌、張可昀（小甜甜）主動追求張書偉，還有林筳諭與楊銘威在床上認識對方的「快炒型」，影片中林筳諭大膽露出事業線向楊銘威開口：「看你有沒有那個膽量敢試試看？直接炒飯吧！」

在劇中追求鍾欣凌不成，一直默默守護她的許傑輝，笑稱自己是中年版「大仁哥」，努力帶著鍾欣凌走出喪夫喪子之痛。繼《我的少女時代》中與鍾欣凌飾演夫妻，這次再度搭檔，許傑輝開玩笑說；「我們兩個可以說是票房保證了吧？有點像土地公、土地婆！」許久沒有接下戲劇的許傑輝也說：「每當鄧安寧鄧導喊卡時，都會先罵我們『X！這個鏡頭超好！就是這樣！』是我最有成就感的時候。」

鍾欣凌（右）、許傑輝在《我的婆婆》有精采對手戲。（公視提供）

從黑Girl出身的林筳諭（勇兔），曾參與本土劇《甘味人生》演出，這次在《我的婆婆》一改往日形象，挑戰穿著火辣的咖啡廳老闆娘，並與楊銘威飾演的三兒子秉仁是一對無交往關係的性伴侶。她說：「銘威戲裡的個性，如果是現實的，我可能沒辦法接受，因為我不喜歡浪子或是『肉食男』，而且我不太能解理秉仁的導演夢。」但她也透露，楊銘威每次都是最早換好衣服，急著回家看孩子，戲外的楊銘威很有責任心又愛家，認證是好男人。

小甜甜在《我的婆婆》飾演仙姑，暗戀張書偉不成卻被迫談人鬼戀。（公視提供）

首次挑戰「通靈少女」仙姑角色的小甜甜在劇中大談「人鬼戀」，她笑說：「誰說有神職、帶天命的女孩就不能談戀愛？我算是被劇情強迫去談『人鬼戀』，為什麼別人都可以有鮮肉，我就要去地獄交男友？」劇中需要張可昀跟空氣講話、扮嬌羞，「拍完當下真的覺得自己像神經病。」為完整呈現仙姑角色，她還特地到廟裡研究、訪問真實的女性乩身，甚至背下收驚使用的特殊詞彙，記下仙姑日常和手勢、儀式，非常用心。

(中時 )