敦南誠品於5月31日正式熄燈，誠品董事長吳旻潔率領同仁在誠品敦南店外合影，現場也聚集許多民眾。（陳信翰攝）

敦南誠品最後一夜，董事長吳旻潔雨中主持熄燈儀式｜2020.05.31(影/中時電子報)

董事長吳旻潔和所有熱愛閱讀的朋友致上一鞠躬。(圖/中時電子報)

誠品敦南店因都更正式步入歷史，雖熄燈隔日是周一，但仍擠滿人潮，在熄燈音樂會上一起倒數。（王寶兒攝）

陪伴讀者31年的誠品敦南店，在5月31日後，將正式步入歷史。即使在結束營業前30分鐘降下大雨，仍不熄滅讀者熱情，就算淋雨也要在現場，陪永不打烊的誠品敦南店守到最後一刻，無視明天仍要上班，擠爆誠品敦南店前廣場，氣氛熱鬧的就像跨年晚會。

誠品董事長吳旻潔率資深主管一同與讀者倒數熄燈，眾人輪番朗讀誠品創辦人吳清友在誠品敦南店開幕時的致詞，向吳清友表達愛、懷念與無限追思，「我們希望一本書、一句格言、一首名曲、一個新的思想剖面、一件藝術創作品、一棟感人的建築與空間，皆能產生一份靈動力，豐富大家的精神與心靈。」

董事長吳旻潔率同仁和所有熱愛閱讀的朋友致上一鞠躬。(圖/中時電子報)

吳旻潔表示，謝謝大家在這樣的雨天願意前來與誠品敦南店道別，非常感激台灣溫潤人情與豐潤土壤能讓誠品成長，希望向台灣這片土地以及所有熱愛閱讀的心靈，以及所有海內外讀者致上深深一鞠躬。

吳旻潔望著誠品敦南店，喚它「親愛的敦南」，「我們懷著謝意與敬意，向你說晚安，雖說形體終將消失，但你已融合進我們的心，走向更寬廣的遠方，未來誠品也將以誠懇的心情擁抱每個24小時。」

(中時 )