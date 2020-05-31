蔡政府最新民調出爐，顯示總統蔡英文和行政院長蘇貞昌滿意度，都有相當幅度的下修。學者認為，蔡政府的蜜月期，基本上已經結束了。

該民調是由時代力量智庫針對蔡英文總統520就職演說及執政表現所作，蔡總統上任以來的表現，滿意度達68%、不滿意為21.3%，滿意度相較上個月減少8.9個百分點。蘇揆滿意度則為65%、不滿意25%，滿意度也相較上個月減少7.9個百分點。

台師大政治所教授范世平分析說，之前的確是一個高峰，但也看出大家對最近紓困政策，造成社會上的一些紛亂，包含目前所傳出花1000元領3000元的所謂消費，類似消費券也有很多批評。現在蔡英文政府面臨到一個轉捩點，就是從之前防疫相當成功，民調相當高，現在開始進入第2階段，就是紓困跟振興，是不是能夠維持高民調，目前已經在往下走。蔡政府的蜜月期，基本上已經結束了。

時代力量黨主席徐永明則認為，蔡總統和行政院長蘇貞昌滿意度，4月時高達7成7，這一次可以看到兩位都下降，都是6成8。下降幅度大概是7個百分點到8個百分點，從某種角度而言，這算正常。因為之前可能算是所謂選後的蜜月期。可是也要注意，下降的幅度會不會太快？

(中時電子報)