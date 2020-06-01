吳以涵演出東森戲劇《姊妹們追吧》，5月30日受富邦悍將棒球隊邀請，至新莊棒球場擔任開球嘉賓，第一次踏上棒球場的她，在投手游霆崴的細心投球指導後，順利為賽事開出一顆精采好球，她在球賽中還驚喜現身觀眾席，送出《姊妹們追吧》親筆簽名海報，並登上該單位官方twitter的英文直播現場。

吳以涵首次受邀擔任開球嘉賓，興奮表示還想再來！平常就有運動習慣的她，在學校還加入樂樂棒球，去年更打進校內賽的班際冠軍，「這是我第一次擔任開球嘉賓，而且踏上棒球場、參與棒球賽都是第一次，所以我知道能來開球的時候真的超級開心，直到上場前一刻都興奮到不行！」她笑稱自己還跟身邊所有朋友都宣傳過一輪，有很多朋友同時守在電視機跟網路直播前，全力為她打氣。

吳以涵投球架勢備獲好評。（東森提供）

球員游霆崴誇吳以涵姿勢、力道都很好，練投時更不斷拉長練習距離，連主持人與其他球員都讚她頗有大將之風。求好心切的她，覺得自己正式開球時有些投偏，練球時狀態較佳有點可惜，所以自給80分，但仍直言投球那一瞬間非常刺激。

(中時 )