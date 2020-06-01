醒來就想抓寶，一刻不想放過嗎？《Pokémon GO》訓練家們注意囉，官方宣布台灣時間 6 月 2 日2:00〜9:00暫停服務，進行伺服器維修，請大家一定要留心。這段期間內無法登入遊戲，得暫停抓寶一段時間。還好這段時間不少人都應該還在睡夢中，預估影響程度應該不大。

《Pokémon GO》官方部落格宣布，將會在台灣時間2020年6月2日（星期二）2:00〜9:00暫停服務，進行伺服器維修。為了提前預告，也在先前登入遊戲時以「快訊」通知。由於如果網路連線狀況不佳，《Pokémon GO》有時也會無法登入。但是6月2日（星期二）2:00〜9:00如果遇到遊戲登入問題，事實上是因為伺服器暫停的緣故，請訓練家們不用太過擔心，也請大家告訴大家，避免因為暫時無法登入遊戲而過於焦慮。

(科技)