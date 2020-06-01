新冠肺炎疫情重創全球經濟，財政部體諒我國各行各業疫情期間的財務困難，邀來「世界球后」戴資穎化身稅務大使，為財政部拍攝「稅務減負擔 相挺度難關」的影片，期盼世界各地可以一起走過疫情難關！

戴資穎在全英公開賽比賽期間，英國旅遊警示從2級升級到3級，因此3月中旬奪冠回臺後，開始了14天漫長的居家隔離，近兩個半月以來都沒有賽事。影片中，小戴分享了居家隔離的生活，她表示這14天都沒有「追劇」，並當作非常難得的假期，這兩週和平時最大的不同之處在於少了球場訓練外，「大概就是幾乎每天睡到中午吧！」小戴笑著說；此外，她也不忘傳達正能量，表示現在大家都很辛苦，政府各單位也都在進行紓困作為，希望大家都能身體健康，早日度過這段疫情。

財政部邀請戴資穎拍攝「稅務減負擔 相挺度難關」影片。/南區國稅局提供

這次南區國稅局邀請小戴拍攝影片，是為了舒緩民眾繳稅的壓力，也期盼能夠協助民眾明白，因為疫情對於那些不能在規定繳納期間內一次繳清稅捐者，個人符合下列情形之一者，就可以提出申請延期或分期繳納，不受應納稅額金額多垮限制，延期期限最長1年，分期最長可達3年(36期)：

一、經中央目的事業主管機關依紓困特別條例第9條第3項所定紓困振興或補償紓困辦法，提供紓困相關措施者。

二、因所服務營利事業(營業人、產製廠商或機關團體)受疫情影響向勞工行政主管機關通報實施減班休息者。

三、其他因受疫情影響(例如被減薪、非自願離職或工作日占當月原應工作日1/2以下月份達2個月)，致不能於規定繳納期間一次繳清稅捐者。

財政部邀請戴資穎拍攝「稅務減負擔 相挺度難關」影片。/南區國稅局提供

更貼心的是，108年度綜合所得稅申報期間也延長至109年6月30日；此外，為了鼓勵民眾在防疫期間減少外出、宅在家報稅(指在家、辦公處所或在國稅局以外的其他處所)，特別舉辦「宅府報稅抽大獎」二重抽活動，民眾只要在家自行上網完成108年度綜合所得稅申報，或以稅額試算回復確認者，就有機會抽中大獎，總獎金高達80萬元，詳情請參閱南區國稅局網站、IG、FB粉絲專頁。

(中時電子報)