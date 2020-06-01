看球賽就是要人多才熱鬧啊！尤其跟志同道合的朋友一起觀賽，那可更是熱血沸騰，每一次的進球、每一次的得分，都有人可以一起吶喊，看比賽的氣氛才夠HIGH！台灣運彩投注站都有佈置舒適的看球專區，讓你和你的同好、朋友，一起熱血支持自己的球隊，一同看比賽，輕鬆做自己！

勇敢做自己 跟我一起嘶吼吧

台灣運彩近期推出微電影「勇敢做自己篇」，其中的主角小胖，在跟同事一起聚會時，害怕說出自己支持的球隊，不敢在大庭廣眾之下表達自己的意見，就怕惹來不同立場的同事非議，而選擇附和別人，唯唯諾諾不敢表達自己的意見，等聚會結束後才飛奔到運彩投注站，開心地買下自己支持球隊的運彩，再直衝往看球專區，才發現同事都已經在專區看球，原來大家都是熱愛體育賽事、也愛運彩的同好麻吉！真的是買運彩一起看比賽，就會更精彩。

可愛的轉折，當然是想帶出看球賽，不只能跟志同道合的朋友一起看，更要人多才熱鬧，因此運動彩券投注站，皆有佈置看球專區，讓球迷有一個看球賽的聚集基地，一起享受看比賽的樂趣，所謂內行看門道，外行看熱鬧，想要感受球賽帶來的熱血沸騰、想要快點融入比賽氣氛，那就快點糾三五好友一起到台灣運彩投注站看球專區，一起分析賽事，一起「買運彩，看比賽，更精彩！」

跟同好一起看球才開心。圖片截取至Youtube

(中時電子報)