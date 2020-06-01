【回憶殺】54歲崔佩儀日前驚傳婚變，和結婚19年的韓裔美籍老公Sam失和，還傳出17年沒有性生活，雖然事後透過律師澄清一切子虛烏有，仍掀起一陣熱議。

崔佩儀年幼時，父親拋妻棄女離開家庭，造成母女倆經濟困頓，高中畢業後，崔佩儀入圍1986年高雄港都小姐，獲得進入演藝圈的門票，不過當年年紀輕、苦無貴人相助，入行初期受盡前輩冷嘲熱諷，吃了不少苦，但崔佩儀越挫越勇，暗自內心發誓絕對要闖出一片天。

崔佩儀演出《千言萬語》、《驚世新娘》、《三國英雄傳之關公》後逐漸走紅，1997年加入《花系列》後，壞女人和富家千金的形象深植人心，讓她的演藝事業攀上巔峰，且當時的崔佩儀臉蛋美艷、身材苗條火辣，和25歲的賈靜雯合照時毫不遜色，甚至還有網友直呼「比賈靜雯還美」。

崔佩儀早年身材纖細、惹火。（圖／中時資料照）

崔佩儀早年身材纖細、惹火。（圖／中時資料照）

崔佩儀早年身材纖細、惹火。（圖／中時資料照）

崔佩儀早年身材纖細、惹火。（圖／中時資料照）

崔佩儀2001年嫁給老公Sam後，專心在家相夫教子、逐漸淡出演藝圈，體重也悄悄攀升到82kg，被命理師斷言「三世豬靈投胎」，給她狠狠的重擊，後來靠著日走萬步、喝無糖咖啡和日喝2000c.c.水，幫助身體代謝、循環，排除多餘的廢物，才慢慢的瘦下28kg，整個人看起來也年輕許多。

(中時電子報)